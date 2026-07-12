La Juve ha un nuovo preparatore dei portieri? La verità sull’arrivo del fedelissimo di Spalletti Savorani e la permanenza di Orsini

La Juventus ha confermato la permanenza del preparatore dei portieri Orsini. Le voci sull’arrivo di Savorani, considerato un fedelissimo di Spalletti, non sono state confermate ufficialmente. Spalletti aveva mostrato interesse per il suo collaboratore, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a un cambio nel reparto portieri. La società ha mantenuto la staff tecnico esistente, senza annunciare nuove nomine.

di Marco Baridon La Juve ha un nuovo preparatore dei portieri? Spalletti sembrava potersi affidare al fedelissimo Savorani per rilanciare un reparto in difficoltà ma ecco la verità. Con l’ufficialità della separazione dall’Atalanta, Marco Savorani sembrava pronto a iniziare la sua nuova avventura come preparatore dei portieri della Juventus secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Alla Continassa, il tecnico avrebbe ritrovato due figure chiave della sua storia professionale: il capo dell’area sportiva Ricky Massara, suo ex compagno di squadra ai tempi del Pescara (1991-1996), e soprattutto l’allenatore Luciano Spalletti, con cui ha già condiviso profonde e vincenti esperienze sia alla Roma sia sulla panchina della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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