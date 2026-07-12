Ultimissime Inter LIVE | Attesa e ottimismo per Khalaili Curtis Jones resta nel mirino nerazzurro

Un giocatore è stato convocato per l’impegno in nazionale. Un altro è stato inserito nella lista dei possibili trasferimenti. La società sta valutando le prossime mosse sul mercato. Nessun cambio ufficiale annunciato, ma le trattative sono in corso. Restano da definire le strategie per il rafforzamento della rosa. La squadra si prepara alla prossima partita senza annunci di rinnovi o cessioni ufficiali. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 12 LUGLIO L’Inter smentisce tutti: attesa e ottimismo per Khalaili. Non sono stati sondate altre alternative all’esterno destro. Inter, i nerazzurri restano fiduciosi sull’esito positivo dell’affare nonostante i supplementi di esami medici richiesti Curtis Jones resta nel mirino dell’Inter: il punto sulla trattativa e le mosse nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com

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