Calciomercato Inter LIVE | Curtis Jones resta un obiettivo concreto nuove visite mediche per Khalaili Poi si cerca un difensore

Da internews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista Curtis Jones rimane un obiettivo concreto per l'Inter, mentre il difensore Khalaili ha sostenuto nuove visite mediche. Sono in corso trattative e incontri per rinforzare la squadra, con particolare attenzione a un difensore. La società sta monitorando diverse opzioni e continua a lavorare sul mercato in modo costante. La sessione di mercato è attiva e le trattative sono aggiornate in tempo reale.

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