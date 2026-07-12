Calciomercato Inter LIVE | Curtis Jones resta un obiettivo concreto nuove visite mediche per Khalaili Poi si cerca un difensore

Il centrocampista Curtis Jones rimane un obiettivo concreto per l'Inter, mentre il difensore Khalaili ha sostenuto nuove visite mediche. Sono in corso trattative e incontri per rinforzare la squadra, con particolare attenzione a un difensore. La società sta monitorando diverse opzioni e continua a lavorare sul mercato in modo costante. La sessione di mercato è attiva e le trattative sono aggiornate in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – SABATO 11 LUGLIO Clamoroso Khalaili: il trasferimento è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Calciomercato Inter Nessun Contatto per Pisilli, Curtis Jones è la Priorità

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