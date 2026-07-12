Le telecamere di sicurezza di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, hanno ripreso civili in fuga durante un attacco russo che ha colpito un’area frequentata della città. Le immagini mostrano persone che corrono tra le esplosioni, cercando rifugio. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni materiali. L’attacco si è verificato in una zona abitata e molto frequentata. La situazione rimane sotto controllo delle autorità locali.

Le telecamere di sicurezza di Sumy, nel nord-est dell’ Ucraina, hanno catturato i momenti di panico vissuti dai civili durante un attacco russo che ha colpito una zona frequentata della città. Nel video si vedono i clienti di una caffetteria alzarsi di scatto e correre verso un riparo dopo una violenta esplosione. L’onda d’urto manda in frantumi le vetrine del locale, mentre all’esterno altre persone si gettano a terra nel tentativo di proteggersi dalle detonazioni. Secondo le autorità ucraine, due bombe plananti russe hanno colpito sabato un’area dove erano presenti numerosi civili. Il bilancio è di cinque morti, tra cui un bambino, e una trentina di feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Sumy sotto attacco: le telecamere di una caffetteria riprendono la fuga dei civili dalle esplosioni

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