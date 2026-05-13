Rapina in villa a Santa Rita | la fuga dei banditi ripresa dalle telecamere

Lunedì scorso, le telecamere di sorveglianza hanno catturato le immagini della fuga di cinque uomini coinvolti in una rapina avvenuta il 25 aprile in una villa di Santa Rita. La coppia di coniugi di Lanciano è stata vittima del colpo, mentre i banditi sono riusciti a fuggire prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Le immagini mostrano i sospetti mentre si allontanano velocemente dalla scena, ma la loro identificazione resta ancora in corso.

È caccia ai cinque banditi che, il 25 aprile scorso, hanno rapinato una coppia di coniugi di Lanciano. L'arrivo e la fuga della banda, dalla villetta nel quartiere Santa Rita, è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza di un'abitazione vicina. La registrazione è stata acquisita dai.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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