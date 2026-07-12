Uccide l’ex compagna ad Ancona perché per i giudici non è femminicidio Protestano i centri antiviolenza | Sbagliato

Un uomo ha ucciso l’ex compagna con coltellate nella sua abitazione di Loreto, in provincia di Ancona. I giudici hanno stabilito che l’omicidio non configura un femminicidio. I centri antiviolenza hanno espresso disappunto, definendo questa valutazione sbagliata. La vittima aveva 33 anni.

Non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la trentatreenne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, in provincia di Ancona, dal suo ex compagno, Sami Khemaies. La procura del capoluogo marchigiano contesta al trentanoveenne tunisino solo l’accusa di « omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma », un coltello da cucina utilizzato per sferrare i colpi mortali sul corpo della donna. Una distinzione giuridica sottile, ma che sta facendo discutere. Perché per i giudici non è femminicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, non sarebbero emersi elementi tali da delineare un quadro di violenze di genere, prevaricazioni o discriminazione reiterata nei confronti della vittima. 🔗 Leggi su Open.online

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