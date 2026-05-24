Il partito di maggioranza ha commentato la posizione dell’opposizione riguardo ai centri antiviolenza, definendola “indignazione parziale”. Secondo il gruppo, l’opposizione avrebbe tentato di far passare una polemica creata ad hoc come un problema politico-mediatico, evidenziando una presunta superiorità morale della sinistra. La dichiarazione si riferisce a una recente discussione locale, senza specificare ulteriori dettagli sulle accuse o sui contenuti della polemica.

FOLLONICA "C’è un antico vizio in una certa sinistra: la presunzione di superiorità morale. Anche a Follonica assistiamo all’ennesimo tentativo dell’opposizione di trasformare una polemica costruita ad arte in un processo politico-mediatico". Così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene sulla vicenda riguardante la consigliera Francesca Serafini. "Vogliamo sgomberare immediatamente il campo da ogni interpretazione strumentale – spiegano i consiglieri di FdI –. Una frase pronunciata a bassa voce, estrapolata e utilizzata a uso di telecamera, è stata trasformata in un caso politico da chi non ha più argomenti concreti da portare avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centri antiviolenza, FdI: "Indignazione parziale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Salis: 5.000 euro dal risarcimento per i centri antiviolenza

Leggi anche: Panificatori Confcommercio: 2.500 euro per i centri antiviolenza Ulss 2

Argomenti più discussi: Centri antiviolenza, FdI: Indignazione parziale; Caso Stella, la bimba di Monteverde prelevata da scuola: Gualtieri nominato tutore.

Centri antiviolenza, FdI: Indignazione parzialeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Storia dei Centri Antiviolenza italiani, tra lotta femminista e approccio antisessista. Perché il caso Artemisia non è un casoIl dibattito sui Centri Antiviolenza e sulla loro apertura a soggettività diverse da quelle femminili sta scuotendo una parte dell’opinione pubblica italiana, a seguito dell’espulsione di Artemisia, ... quotidiano.net