Un uomo ha ucciso con un coltello la sua ex compagna in una casa di Loreto, in provincia di Ancona. La vittima aveva 33 anni. Le autorità hanno precisato che non si tratta di un femminicidio, poiché non sono stati riscontrati elementi di discriminazione o prevaricazione. L’uomo è stato arrestato e le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio.

Non sarebbe un femminicidio, quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la trentatreenne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, in provincia di Ancona, dal suo ex compagno, Sami Khemaies. Il 38enne è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato, ma per la procura di Ancona, al momento, non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima. L’omicidio, secondo le ricostruzioni, sarebbe maturato al termine dell'ennesima lite tra i due che, separati da anni, continuavano a convivere. Dopo 5 anni in carcere per spaccio, Sami era tornato a vivere a Loreto nel 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Ancona, uccide la moglie ma non è femminicidio: non c'è discriminazione né prevaricazione

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