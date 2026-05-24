Nel pomeriggio di sabato, il festival MI AMI si è aperto alle 16 al parco dell’idroscalo, con un’aria tranquilla e temperature calde ma sopportabili. Durante la serata, tra gli artisti presenti, si è visto anche Stefano De Martino, che ha attirato l’attenzione dei presenti. La giornata ha visto esibizioni e incontri, con il pubblico che ha riempito gli spazi del festival, mentre il caldo si faceva sentire sui vestiti di chi si trovava sul posto.

Quando le porte del MI AMI si aprono, alle 16, al parco dell’idroscalo l’aria è calma. Il caldo non è soffocante, ma si appiccica sui vestiti. Qualcuno fa una passeggiata, una famiglia di turisti sta finendo di pranzare. Un signore di mezza età si diverte a viaggiare sui pattini, mentre due ragazzi noleggiano una canoa. Passati i controlli, l’area del festival è pulita. Si percepisce ancora la (bella) “sbornia musicale” del giorno precedente: il pop contaminato con la tradizione de La Nina e il suo disco “Furèsta” (targa Tenco per il miglior album in dialetto), la voce di Tutti Fenomeni, uno degli artisti più interessanti della nuova scena. E poi l’apparizione a sorpresa di Francesca Michielin e l’energia del live di faccianuvola, cantautore rivelazione del 2025 che ha raccolto sotto il palco un fiume di gente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al festival MI AMI compare Stefano De Martino: chi avrà ‘puntato’ per il prossimo Sanremo? Il nostro racconto della serata di sabato

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