Turista tedesca di 18 anni denuncia | Stuprata in spiaggia di notte a Rimini Indagato 20enne
Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata in una spiaggia di Rimini tra il 5 e il 6 luglio, mentre era in vacanza con due amiche. La donna ha raccontato di essere stata aggredita durante le ore notturne e ha presentato denuncia alle autorità. Un uomo di 20 anni è stato iscritto nel registro degli indagati come sospettato. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.
Una ragazza tedesca di 18 anni, in vacanza a Rimini con due amiche, ha denunciato alla polizia di Stato di essere stata violentata in spiaggia nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Indagato a piede libero un 20enne del posto, che nega le accuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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