L’allenatore ha definito l’Inghilterra “sciatta” e “fortunata” in un’intervista sulla Coppa del Mondo. Ha aggiunto: “Come puoi chiederlo?” durante una dichiarazione diretta. La sua frase ha suscitato reazioni e commenti tra gli addetti ai lavori. La discussione si concentra sulla percezione delle squadre britanniche e sulla fortuna nei tornei internazionali, senza ulteriori dettagli sui contesti specifici o altre dichiarazioni.

2026-07-12 04:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha accusato i suoi giocatori di “rendersi la vita molto, molto difficile” durante la vittoria dei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 contro la Norvegia, aggiungendo che “non è contento della prestazione” nella loro vittoria ai supplementari. Il tiro-cross di Andreas Schjelderup nel primo tempo ha fatto sì che i Tre Leoni passassero in svantaggio per la seconda volta nella fase a eliminazione diretta prima che Jude Bellingham andasse a segno nei primi tempi regolamentari e supplementari mandando la squadra di Tuchel in semifinale contro Argentina o Svizzera mercoledì (20:00 BST). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel definisce l’Inghilterra “sciatta” e “fortunata” nella pungente intervista della Coppa del Mondo: “Come puoi chiederlo?”

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