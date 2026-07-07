Il tecnico dell’Argentina ha detto “Mi dispiace” in un’intervista di 12 secondi dopo la vittoria in semifinale contro la squadra più vincente in Africa, conclusa con un colpo di testa di Enzo Fernandez al 93°. Messi ha definito il risultato della Coppa del Mondo “pazzesco”.

2026-07-07 21:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il 48enne è stato sopraffatto dopo che la sua squadra ha prevalso grazie al colpo di testa di Enzo Fernandez al 93? contro la squadra più vincente in Africa. “Non riesco ad alzare lo sguardo”, ha detto Scaloni, la cui squadra ha battuto Capo Verde dopo i tempi supplementari nei sedicesimi. “Mi dispiace. Sono così emozionato. che gruppo di giocatori, fratello”. L’ex nazionale dell’Albiceleste ha poi detto alle telecamere di “lasciar perdere” dopo aver annunciato: “Ecco, devo andare”. Aria Messi Il capitano dell’Argentina è stato al centro dei festeggiamenti pic.twitter.comKif2fb1UBD – ITV Football (@itvfootball) 7 luglio 2026 Argentina-Egitto: Messi “se lo merita”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Messi definisce il risultato della Coppa del Mondo “pazzesco” mentre il tecnico dell’Argentina rilascia un’intervista di 12 secondi: “Mi dispiace”

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MESSI LEGGENDARIO, doppietta storica: Argentina-Austria 2-0 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

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