Su Instagram sono state condivise immagini ricostruite con l’intelligenza artificiale, che mostrano il volto di un uomo riconosciuto come il marito deceduto nel 1999. La vedova di uno scalatore ha riconosciuto il marito, Tiziano Cantalamessa, nelle immagini. Nel frattempo, è stato rinvenuto tra le rocce un vecchio rullino fotografico, associato alle ricerche sulla scomparsa dello scalatore.

Su Instagram le immagini ricostruite con l'intelligenza artificiale, la vedova di uno scalatore riconosce il marito morto nel 1999, Tiziano Cantalamessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trova un vecchio rullino tra le rocce, il video appello di Paolo Bacchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Che gioia, è il mio Tiziano”. Risolto il giallo del rullino rimasto nascosto tra le rocce per 40 anniUn rullino fotografico trovato tra le rocce delle Gole di Frasassi è stato recuperato dopo essere rimasto nascosto per circa 40 anni.

Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: “Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco”Un rullino fotografico degli anni Ottanta trovato tra le rocce sta suscitando grande interesse.

Temi più discussi: Stiamo cercando i proprietari di queste foto: un rullino di oltre 30 anni trovato casualmente nelle Gole di Frasassi porta alla luce vecchie immagini di climbers; Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cerco; Che gioia, è il mio Tiziano. Risolto il giallo del rullino rimasto nascosto tra le rocce per 40 anni; Trova rullino di 40 anni fa Le foto di un’escursione ricostruite con l’IA | Ora cerco quei volti.

Il giallo del rullino trovato dopo 40 anni nelle rocce: Ho ricostruito i volti con l’AI, ora li cercoLorenzo Rossetti, geologo ed esperto climber lo ha scoperto sotto un sasso e ha mandato una vecchia sbiadita foto al regista fabrianese Paolo Bacchi. Il video ha conquistato il web: 32mila like e 8mil ... msn.com

Trova rullino di 40 anni fa. Le foto di un’escursione ricostruite con l’IA: Ora cerco quei voltiLorenzo Rossetti, geologo ed esperto climber lo ha scoperto sotto un sasso e ha mandato una vecchia sbiadita foto al regista fabrianese Paolo Bacchi. Il video ha conquistato il web: 32mila like e 8mil ... msn.com