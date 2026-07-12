Nella 12esima edizione del LedroMan Triathlon Sprint Race, disputata oggi al lago di Ledro, Nicolò Astori ha stabilito un nuovo record di debutto, mentre Eva Serena ha conquistato la vittoria. La gara si è svolta in Trentino, con i due atleti che hanno terminato rispettivamente in prima posizione. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse zone, con un percorso che comprende nuoto, ciclismo e corsa.

Un debutto da record per Nicolò Astori e una vittoria inseguita per Eva Serena. Sono i vincitori della 12esima edizione di LedroMan Triathlon Sprint Race che si è disputata oggi al lago di Ledro, in Trentino. Astori, del 707 Team Minini, alla sua prima partecipazione alla LedroMan, ha tagliato il traguardo in 57 minuti e 45 secondi, abbassando di 12 secondi il precedente record del percorso, stabilito nel 2024 dall'austriaco Thomas Steger. Organizzata dall'A.S.D. Triledroenergy, con il supporto di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, la manifestazione ha riunito oltre mille atleti provenienti da 18 Paesi. La prova maschile si è accesa fin dai 750 metri della frazione di nuoto, affrontati da un gruppo compatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Triathlon, LedroMan Sprint Race: vittorie per Astori e Serena

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