triathlon leonie periault trionfa nella gara sprint di amburgo

Notizia in breve

Leonie Periault ha vinto la gara sprint delle World Triathlon Championship Series 2026 ad Amburgo. La competizione si è svolta su distanza sprint, con la francese che ha concluso davanti alle altre atlete. In Italia, la migliore classificata è stata Bianca Seregni, che si è piazzata in 22ª posizione. La gara si è disputata nel centro di Amburgo, con le atlete che hanno attraversato nuoto, ciclismo e corsa.