Triathlon Leonie Periault trionfa nella gara sprint di Amburgo

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leonie Periault ha vinto la gara sprint delle World Triathlon Championship Series 2026 ad Amburgo. La competizione si è svolta su distanza sprint, con la francese che ha concluso davanti alle altre atlete. In Italia, la migliore classificata è stata Bianca Seregni, che si è piazzata in 22ª posizione. La gara si è disputata nel centro di Amburgo, con le atlete che hanno attraversato nuoto, ciclismo e corsa.

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Anche la gara individuale femminile delle World Triathlon Championship Series 2026 di Amburgo, in Germania, andata in scena su distanza sprint, passa agli archivi: successo della transalpina Leonie Periault, mentre in casa Italia la migliore è Bianca Seregni, che si classifica 22ma. La gara viene vinta dalla transalpina Leonie Periault, che si impone con il crono di 55:51, staccando nel finale la tedesca Lisa Tertsch, seconda in 55:56, a 0:05, mentre sale sul gradino più basso del podio la svedese Tilda Månsson, terza in 56:03, a 0:12. Giù dal podio, invece, la statunitense Taylor Spivey, quarta in 56:05, a 0:14. Quinta posizione per l’altra... 🔗 Leggi su Oasport.it

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