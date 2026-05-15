L’emozione del secondo Manfredonia Triathlon Sprint é ancora viva

Domenica 10 maggio si è svolto il secondo Manfredonia Triathlon Sprint, una giornata che ha coinvolto numerosi atleti e appassionati. La manifestazione si è svolta lungo le vie della città, con gare di nuoto, ciclismo e corsa. I partecipanti hanno affrontato un percorso ben organizzato, mentre il pubblico ha assistito con entusiasmo. L’evento ha visto anche la presenza di volontari e supporter che hanno supportato gli atleti lungo tutto il tragitto.

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Domenica 10 maggio è stata una giornata indimenticabile di sport, passione e condivisione. Come Triathlon Manfredonia Asd, siamo immensamente orgogliosi dei tantissimi attestati di stima che stiamo ricevendo. Leggere i vostri commenti e vedere i vostri sorrisi ci ripaga di tutti i mesi di duro lavoro e dedizione! Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile da soli. Per questo ci teniamo a fare dei grandissimi RINGRAZIAMENTI: Ma la festa è stata doppia per i nostri colori! I nostri atleti che hanno gareggiato in casa hanno tirato fuori grinta e cuore, conquistando piazzamenti di assoluto rilievo e tanti podi: Il sipario cala su questo weekend magico, ma la nostra macchina organizzativa non si ferma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - L’emozione del secondo Manfredonia Triathlon Sprint é ancora viva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il 10 maggio appuntamento con il '2° Manfredonia Triathlon Sprint'Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il “2° Manfredonia Triathlon Sprint”Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. MANFREDONIA TRIATHLON Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon SprintLo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia ... statoquotidiano.it GARGANO TRIATHLON SPRINT Manfredonia, sicurezza in mare per il Gargano Triathlon Sprint: ordinanza della CapitaneriaLa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia ha emanato una specifica ordinanza per disciplinare la sicurezza della navigazione ... statoquotidiano.it