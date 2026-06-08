Una donna agli arresti domiciliari ha tagliato con una forbice il braccialetto elettronico che le era stato installato. L’episodio si è verificato mentre si trovava a casa, e non sono stati riportati danni o feriti. La donna era sottoposta a un divieto di avvicinamento alla madre dell’ex partner. Non ci sono state segnalazioni di ulteriori comportamenti violenti o incidenti collegati all’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha distrutto il braccialetto elettronico che le era stato applicato mentre si trovava agli arresti domiciliari. Protagonista dell’episodio Emanuela S., una 32enne di Benevento, denunciata dalla Polizia di Stato per danneggiamento aggravato. L’episodio è emerso quando in Questura è giunta una segnalazione relativa all’interruzione del segnale proveniente dal dispositivo elettronico installato sulla donna, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento legato alla violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa, identificata nella suocera. A seguito dell’allarme, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione della donna per effettuare un controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Divieto di avvicinamento alla madre dell’ex, taglia il braccialetto elettronico con una forbice

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