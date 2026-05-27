Roccasecca Arriva a mostrare all’ex un coltello in videochiamata 39enne arrestato dai Carabinieri È ai domiciliari con braccialetto elettronico

Da cronachecittadine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Roccasecca dopo aver mostrato un coltello in una videochiamata all'ex partner. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.

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Cronache Cittadine ROCCASECCA – I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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