Roccasecca Arriva a mostrare all’ex un coltello in videochiamata 39enne arrestato dai Carabinieri È ai domiciliari con braccialetto elettronico
Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Roccasecca dopo aver mostrato un coltello in una videochiamata all'ex partner. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
Cronache Cittadine ROCCASECCA – I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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