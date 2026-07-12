Treviglio torna Estate IndimenticAbile | 40mila euro dal Comune per un’estate inclusiva e gratuita

A Treviglio è ripartito il progetto gratuito “Estate IndimenticAbile”, che si svolge fino all’8 agosto. Il servizio, finanziato con 40mila euro dal Comune, coinvolge 40 bambini e ragazzi con disabilità o fragilità. Non si tratta di un semplice centro estivo, ma di un intervento volto a offrire inclusione e supporto alle famiglie. L’iniziativa mira a garantire un’estate accessibile a tutti, con attività pensate per le esigenze specifiche dei partecipanti.

Treviglio. Non un semplice centro estivo, ma un servizio pensato per garantire inclusione e sostegno alle famiglie. È ripartito il progetto gratuito Estate IndimenticAbile che, fino all’8 agosto, coinvolgerà 40 bambini e ragazzi con disabilità o altre fragilità. Quando la scuola chiude, per molte famiglie inizia un periodo complesso. Per chi vive quotidianamente la disabilità o altre condizioni di fragilità, infatti, trovare attività realmente inclusive, con educatori qualificati e costi sostenibili, può diventare una difficoltà aggiuntiva. A Treviglio, per il settimo anno consecutivo, l’amministrazione comunale ha scelto di dare continuità al progetto promosso dall’assessorato ai Servizi scolastici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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