Treviglio Cecchetto torna in consolle | il Deejay-Show accende l’estate con la musica degli anni d’oro

Da bergamonews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 17 luglio, in piazza Cameroni a Treviglio, si terrà il ritorno in consolle di un noto dj italiano, che proporrà il suo Deejay-Show. L’evento trasmetterà musica degli anni d’oro, celebrando più di quarant’anni di storia radiofonica e televisiva. La piazza si trasformerà in una pista da ballo all’aperto per questa iniziativa.

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Treviglio. Piazza Cameroni si prepara a diventare una grande pista da ballo a cielo aperto. Giovedì 17 luglio è in programma il ritorno in consolle di Claudio Cecchetto con il suo Deejay-Show, uno spettacolo dedicato alla musica e ai ricordi che hanno segnato oltre quarant’anni di storia della radio e della televisione italiana. L’evento rientra nel calendario dell’ Estate Trevigliese ed è organizzato da Pea Pratiche Automobilistiche di Treviglio e Caravaggio, in collaborazione con Comune di Treviglio, Distretto del Commercio di Treviglio e The Best Organization Srl. Disc jockey, produttore discografico e talent scout, Cecchetto è stato tra i protagonisti assoluti dello spettacolo italiano, dalla radio alla televisione, fino alla nascita di emittenti come Radio Deejay e Radio Capital. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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