Bologna Estate 2026 | dal centro alle periferie la grande estate bolognese

Dal 15 maggio al 27 settembre è tempo di Bologna Estate: il cartellone di iniziative estive che porta musica, cinema, spettacolo, danza, arte, letture e incontri in città e nell’area metropolitana. Un’unica stagione all’insegna della creatività e della cultura con Festival, rassegne, piccoli e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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