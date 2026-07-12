Durante la notte, gli organizzatori del Revel Festival di Treviglio hanno raccontato di essere stati aggrediti da tre uomini mentre lasciavano la festa con l’incasso della serata. I malviventi si sono avvicinati all’auto e, con un martello, hanno sfondato il finestrino, nel tentativo di rubare il denaro. La festa, che si conclude oggi con l’Afro dinner, si è interrotta con questa scena di tensione.

«Questa sera siamo stati aggrediti da tre malviventi mentre stavamo uscendo dalla festa con in macchina l’incasso della serata». Inizia così il post, pubblicato su Facebook già questa notte (domenica 12 luglio), degli organizzatori del Revel Festival di Treviglio, che proprio oggi chiude i battenti con l'Afro dinner. La rapina, da parte di tre ragazzi armati di martello e a volto scoperto, è stata sventata e sono intervenuti i carabinieri, ma la rabbia resta: «Pensiamo che ci stessero curando, avevamo notato una macchina grigia con tre ragazzi l'altra sera, ma non ci abbiamo pensato», dice Francesco Galimberti dopo una lunga nottata. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, tentata rapina al Revel Festival: «Circondati da tre malviventi che volevano l'incasso, hanno sfondato il finestrino dell'auto a martellate»

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