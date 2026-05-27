Tentata rapina a Parco Leonardo il Comitato | Ritrovata l’auto usata dai malviventi

Una Fiat Uno bianca, usata dai malviventi durante la tentata rapina a Parco Leonardo, è stata trovata nel parcheggio di via Portuense. La vettura è stata recuperata nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal Comitato locale. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori elementi sulla dinamica dell’episodio. La polizia prosegue le indagini per identificare i responsabili.

Fiumicino, 27 maggio 2026 – “L’auto utilizzata dai rapinatori, una Fiat Uno bianca, è stata ritrovata nel parcheggio di via Portuense”. A riferirlo è il Comitato di quartiere, che ha diffuso un aggiornamento sulla tentata rapina avvenuta ieri pomeriggio in via del Perugino 122, a Parco Leonardo ( leggi qui ) “Sul caso indaga la Polizia di Stato, che sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari per risalire all’identità dei responsabili”, prosegue il Comitato. “Almeno tre uomini avrebbero tentato di rapinare una famiglia”. Secondo quanto riferito dal Comitato, “almeno tre uomini avrebbero tentato di rapinare una famiglia ferma in auto”. Due di loro “sarebbero scesi dalla Fiat Uno per aggredire una delle vittime”, mentre “un complice li attendeva al volante con il motore acceso per garantirsi la fuga”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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