Finestrino dell’auto sfondato | hanno provato a staccare anche il paraurti

Nella zona di Calvagese della Riviera si sono verificati due episodi in pochi giorni, entrambi con veicoli danneggiati. In entrambe le occasioni, sono stati sfondati i finestrini delle auto e sono stati tentati interventi anche sul paraurti. Le vetture sono state prese di mira da individui che hanno causato danni evidenti, senza che siano stati segnalati furti o altri tipi di manomissione. La polizia sta indagando sui fatti e monitorando la zona.

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