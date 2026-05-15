Finestrino dell’auto sfondato | hanno provato a staccare anche il paraurti
Nella zona di Calvagese della Riviera si sono verificati due episodi in pochi giorni, entrambi con veicoli danneggiati. In entrambe le occasioni, sono stati sfondati i finestrini delle auto e sono stati tentati interventi anche sul paraurti. Le vetture sono state prese di mira da individui che hanno causato danni evidenti, senza che siano stati segnalati furti o altri tipi di manomissione. La polizia sta indagando sui fatti e monitorando la zona.
È il secondo episodio in pochi giorni. Una seconda berlina è stata presa di mira dai “cannibali delle auto” a Calvagese della Riviera. I ladri sono tornati in azione nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, in un parcheggio di via Garibaldi. Non in una zona isolata, ma in mezzo alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
NON CI CREDO I Vetri In Auto Si Spannano Così #lafisicachecipiace #perte
Sullo stesso argomento
Maxi furto nello stabilimento di Max Mara, rubati 200 cappotti per un bottino da 300mila euro: “I ladri hanno bloccato la strada con le auto e hanno sfondato il cancello con il furgone”200 cappotti del valore di circa 1500 euro l’uno sono stati rubati nella notte tra giovedì e venerdì allo stabilimento della Manifattura San...
Leggi anche: Furto in via Montanara: infrangono il finestrino dell'auto per rubare soldi e documenti
La mia dashcam ha ripreso questo incidente dove la A3 è scappato. Ho la targa di entrambe i veicoli come posso avvisare il conducente dell’auto parcheggiata? reddit
Grazie alla segnalazione di un passante i carabinieri sono riusciti ad individuare e ad arrestare un topo d'auto. Nella giornata di lunedì, lungo via XX Settembre a Cattolica, un cittadino ha chiamato il 112 raccontando ai militari dell'Arma che un individuo si agg facebook
Finestrino dell’auto in frantumi: torna l’incubo dei ladri in centro a ReggioREGGIO EMILIA – In centro storico tornano a colpire i ladri che mandano in frantumi i finestrini delle auto in sosta per rubare quel poche che può esserci all’interno. L’ultimo episodio nella notte, i ... reggionline.com
Il finestrino dell'auto le blocca il collo e muore per asfissia. I familiari della donna scrivono all'azienda della macchina: Niente soldi, ma più attenzioneUna tragedia surreale si è consumata il 13 giugno scorso a Bissy-sur-Fley, nella regione francese della Saona e Loira. Bernadette Delmotte, una donna di 65 anni, è morta strangolata dal finestrino ... leggo.it