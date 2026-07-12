Treviglio assalto all’auto con l’incasso della serata del Revel Summer Festival | Aiutateci a trovare i malviventi

Durante la notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, un'auto con l'incasso del Revel Summer Festival è stata presa di mira. Gli organizzatori hanno riferito che i malviventi hanno assaltato il veicolo mentre stava lasciando il luogo dell’evento. La vettura è stata forzata e l’incasso, trasportato all’interno, è stato sottratto. La polizia invita chiunque abbia informazioni a collaborare nelle indagini.

Treviglio. Un assalto in piena regola quello denunciato dagli organizzatori del Revel Summer Festival e avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio, quando il gruppo stava lasciando la festa con in macchina l’incasso della serata. Secondo quanto raccontato in un post pubblicato sui social, tre malviventi avrebbero atteso l’uscita degli organizzatori, per poi bloccare la vettura e tentare di sottrarre il denaro. “Questa sera siamo stati aggrediti da tre malviventi mentre stavamo uscendo dalla festa con in macchina l’ incasso della serata. Ci hanno aspettato e circondato, hanno bloccato la macchina e rompendo il vetro hanno tentato di rubare l’incasso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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