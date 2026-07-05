Stasera, nell’Area Fiera di Treviglio, si tiene un concerto gratuito di Rosa Chemical nel quadro del Revel Summer Festival. L’artista, nato nel 1998 a Rivoli, è un rapper e cantautore noto per uno stile provocatorio e trasgressivo. L’evento, alla quinta edizione, vede la presenza dell’artista di Torino. La performance è prevista per questa sera, 5 luglio.

Rosa Chemical si esibirà, stasera (5 luglio), in concerto nell’Area Fiera di Treviglio nell’ambito del Revel Summer Festival, alla quinta edizione. L’artista di Rivoli (Torino), classe 1998, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, è un rapper e cantautore dallo stile provocatorio e trasgressivo. Il suo nome d’arte è un omaggio alla madre Rosa, che l’ha cresciuto da sola e che è da sempre la sua principale ispirazione, e alla rock band americana My Chemical Romance. Prima di dedicarsi alla musica, l’artista è stato un writer professionista: quando era un adolescente si faceva chiamare Soiek ed era il super ricercato dagli investigatori antigraffiti della Polizia municipale torinese. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Rosa Chemical a Treviglio: il concerto (gratuito) per il Revel Summer Festival

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