Tre squilli di tromba e tappeto rosso I campioni dell’Spqm in semifinale

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra dell’SPQM Montecavolo ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Trinità, qualificandosi per la semifinale. Durante la partita, sono stati effettuati sostituzioni al 44’, 55’, 67’, 81’ e 85’ minuto, con entrate di giocatori come Filippo Benassi, Grossi, Rozzi, Vittorio Benassi e Cerrelli. La formazione titolare includeva Celeste, Boschiroli, Macca, Ricozzi, Mattioli, Rinaldi, Mauro Piermattei, Colombi e Arduini.

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SPQM MONTECAVOLO 3 TRINITÀ 0 SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Boschiroli (55’ Filippo Benassi), Macca, Ricozzi, Mattioli, Rinaldi, Fabio Piermattei (81’ Grossi), Mauro Piermattei, Colombi (44’ Rozzi), Arduini (67’ Vittorio Benassi), Diop (85’ Cerrelli). A disp.: Lorini, Ezaim, Sutti, Manicardi. All.: Unni. TRINITÀ: Scalabrini, Giuseppe Saccardi, Musi (53’ Allodi), Husmani, Pederzoli, Diletto (73’ Romei), Keita (85’ Guidetti), Bassoli (82’ Paltrinieri), Zogu, Prifti (77’ Campani), Ferrara. A disp.: Fontana. All.: Geo Saccardi. Arbitro: Gambuzzi (Morini – Apice). Reti: 23’, 30’ Colombi; 55’ Mauro Piermattei. Note: serata calda; campo perfetto; spettatori 350 circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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