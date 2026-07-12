Tre squilli di tromba e tappeto rosso I campioni dell’Spqm in semifinale

Notizia in breve

La squadra dell’SPQM Montecavolo ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Trinità, qualificandosi per la semifinale. Durante la partita, sono stati effettuati sostituzioni al 44’, 55’, 67’, 81’ e 85’ minuto, con entrate di giocatori come Filippo Benassi, Grossi, Rozzi, Vittorio Benassi e Cerrelli. La formazione titolare includeva Celeste, Boschiroli, Macca, Ricozzi, Mattioli, Rinaldi, Mauro Piermattei, Colombi e Arduini.