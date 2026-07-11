L’Spqm piega il Marola Tre ruggiti della famiglia Grossi
Nel torneo della Montagna categoria Amatori si sono disputate le partite che hanno determinato le semifinali. La Spqm Montecavolo ha vinto contro il Marola, mentre le altre due sfide hanno visto sfidarsi Baiso e la squadra di casa, e l’Asinelli Vezzano contro Montalto. La semifinale tra Asinelli e Montalto rappresenta un derby, dopo che l’anno precedente le due squadre avevano perso insieme in finale, quando erano unite sotto un’unica denominazione.
Quattro rimaste per il titolo: ecco le semifinali del Torneo della Montagna categoria Amatori. Saranno le sfide tra Spqm Montecavolo e Baiso, e l’atteso derby tra Asinelli Vezzano e Montalto, che tra l’altro lo scorso anno persero la finale "insieme", quando si chiamavano, sotto un’unica squadra, "Montalto Donkeys". Tra queste quattro, uscirà il nome della nuova vincitrice, oppure della conferma nel caso di un bis del Baiso. Le sfide si svolgeranno tra giovedì e venerdì (si attendono le comunicazioni ufficiali), con inizio alle ore 21. Spqm-Baiso sul sintetico di Salvarano e il derby Vezzano-Montalto, ovviamente, a Vezzano. In caso di parità nei tempi regolamentari, ecco due tempi supplementari da 8’ ciascuno e poi eventuali rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Lucchese - Fucecchio - La passerella trionfale. Pantera: tre ruggiti per celebrare la "D"Nella partita tra Lucchese e Fucecchio, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-0.
Torneo della Montagna: Amatori. Spqm travolgente. Il Baiso punisce CasinaNel secondo turno del Torneo della Montagna Amatori, si sono segnati 17 gol in tre partite nel girone A.