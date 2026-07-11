L’Spqm piega il Marola Tre ruggiti della famiglia Grossi

Notizia in breve

Nel torneo della Montagna categoria Amatori si sono disputate le partite che hanno determinato le semifinali. La Spqm Montecavolo ha vinto contro il Marola, mentre le altre due sfide hanno visto sfidarsi Baiso e la squadra di casa, e l’Asinelli Vezzano contro Montalto. La semifinale tra Asinelli e Montalto rappresenta un derby, dopo che l’anno precedente le due squadre avevano perso insieme in finale, quando erano unite sotto un’unica denominazione.