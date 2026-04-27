Promozione Tre squilli per il Gallo in casa Resta in corsa per i playout

In una partita valida per la promozione, la squadra di casa ha segnato tre volte contro una sola del Castelfranco, mantenendo così la possibilità di disputare i playout. La formazione di partenza ha visto in campo Barbieri, Vitali, Tucci, Bertasi, Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Berto, Cottone e Mangherini, con alcuni cambi effettuati nel corso del secondo tempo. La gara si è conclusa con il risultato di 3-1 per la squadra di casa.

Gallo 3 V. Castelfranco 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci (40’ st Fratti), Bertasi (28’ st Franchi), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Berto (42’ st Pasquini), Cottone (22’ st Mezzadri), Mangherini (22’ pt Dovesi). All.: Zambrini. V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Cordella (35’ st Toselli), Passini (16’ st Angoh), Beqiraj, Testa, Mazzocchi, Romanciuc, Palmieri (16’ st Calamosca), Marchesi, Landini, Rispoli (16’ st Nediaje). All.: Rizzo. Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia. Reti: 30’ pt Landini (V), 36’ pt Coraini (G), 45’ pt Malservisi (G), 16’ st Cottone (G). Note: ammoniti: Beqiraj (V). Espulso: Landini (V) al 28’ st. Tre punti fondamentali per il Gallo, che lo tengono a metà tra zona retrocessione e zona playout.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Promozione. Tre squilli per il Gallo in casa. Resta in corsa per i playout Notizie correlate Promozione. Il Gallo punito nella ripresa. E la classifica resta complicataGallo 0 MSP 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci, Mangherini (35’ st Franchi), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone, Lupusor (26’ st... Eccellenza e Promozione. Il Pietracuta gioca in casa per difendere i playoutUna manciata di punti per tentare quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Serie B, cosa manca al Venezia per la promozione. Sabato la prima chance; Per il Cotronei traguardo salvezza vicino. Union Kroton retrocesso; Caso Elimobile, irregolarità sulla chiusura: da Agcom multa da oltre 50mila euro; Solo un pari tra Igea Virtus e Messina: i giallorossi si giocano tutto con il Milazzo domenica prossima. IL CARINOLA FESTEGGIA LA PROMOZIONE ! - facebook.com facebook 26/4/26. Lo Scardovari esulta dopo la promozione della squadra in prima categoria pareggiando oggi sul campo di Ca' Emo per 3-3. x.com