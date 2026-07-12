Trasporto pubblico nel Lazio dal 13 luglio cambiano corse e orari | tutte le novità

Dal 13 luglio, il trasporto pubblico nel Lazio subirà modifiche negli orari, corse e percorsi. La riorganizzazione interesserà le unità di rete 2, 3, 7 e 10, coinvolgendo diversi Comuni delle province di Roma, Rieti e Latina. Le novità riguardano l’intera rete di trasporto locale e entreranno in vigore con l’entrata in vigore del nuovo piano.

Cambiano corse, orari e percorsi del trasporto pubblico locale nel Lazio. A partire da lunedì 13 luglio entrerà in vigore un ampio piano di riorganizzazione che interesserà le Unità di rete 2, 3, 7 e 10, coinvolgendo numerosi Comuni delle province di Roma, Rieti e Latina. Gli interventi sono stati predisposti per migliorare i collegamenti con le stazioni ferroviarie, agevolare le coincidenze tra autobus e treni e adeguare il servizio alle esigenze estive di residenti e pendolari. UdR 2, cambiano percorsi e capolinea. Nell’ Unità di rete 2 le modifiche coinvolgeranno numerose linee. Per il periodo estivo, il capolinea delle linee 1, 1D e 7 sarà temporaneamente trasferito alla stazione di Fara Sabina-Montelibretti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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