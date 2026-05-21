MotoGP dal 2027 cambiano i regolamenti | una sola moto per ogni pilota? Tutte le novità

A partire dal 2027, il regolamento della MotoGP subirà importanti modifiche. Tra le novità principali, si prevede che ogni pilota potrà utilizzare una sola moto durante le gare. La stagione 2026 segnerà la fine di un periodo caratterizzato da regolamenti diversi e motori di cilindrata variabile. Le modifiche riguardano anche aspetti tecnici e organizzativi, con l’obiettivo di uniformare le competizioni e ridurre i costi legati allo sviluppo delle moto. Queste novità saranno in vigore dalla prossima stagione.

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La MotoGP sta vivendo una fase complessa, a due facce. Da una parte c’è il campionato, con l’attesissimo settimo round stagionale del 30-31 maggio al Mugello. Dall’altra c’è il gran lavoro del promoter del motomondiale e delle Case costruttrici per il cambio dei regolamenti, in vigore dalla stagione 2027. A fine stagione 2026 si chiuderà un’era della MotoGP con i nuovi regolamenti tecnici (e passaggio gomme da Michelin a Pirelli) che puntano a rimescolare le carte e rendere le corse più sicure, più sostenibili e ancora più combattute e spettacolari. In particolare, la cilindrata dei motori scende a 850 cc, (potenza che passerà dagli attuali 300 CV poco meno a circa 260 CV) con velocità sotto i 350 Kmh, aerodinamica ridotta e abolizione di tutti gli ausili, compresi gli holeshot in partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, dal 2027 cambiano i regolamenti: una sola moto per ogni pilota? Tutte le novità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP su Sky fino al 2027: annunciato l'accordo tra Sky e Dorna Sports. Il punto di Guido Meda Sullo stesso argomento MotoGP, Maverick Viñales rinuncia al GP di Spagna, ma si infortuna anche Pol Espargarò! Tech3 con una sola moto a JerezMaverick Viñales ha dato forfait per il Gran Premio di Spagna di MotoGP, che si correrà a Jerez de la Frontera questo fine settimana. MotoGP 2027: Agostini spinge per il ritorno del pilota puroLa rivoluzione tecnica della MotoGP, prevista per il 2027, riceve il pieno sostegno di Agostini, che vede nel ritorno a motori da 850cc e nella... Monster sarà il title sponsor di Aprilia in MotoGP a partire dal GP d'Italia reddit Amore, non è come sembra: in MotoGP potremmo dire addio alla seconda moto dal 2027 ma non per avvicinarci ancora alla Formula 1Pare che la MotoGP si stia preparando all’ennesimo cambio epocale della sua storia. Stavolta, sul tavolo delle trattative, la possibilità di eliminare la seconda moto per ogni pilota, esattamente come ... mowmag.com MotoGP, dal 2027 cambiano i regolamenti: una sola moto per ogni pilota? Tutte le novitàA fine stagione 2026 si chiuderà un’era: dalla riduzione della cilindrata dei motori all'aerodinamica ridotta, all'abolizione di tutti gli ausili ... msn.com La MotoGP a Miami, non per un GP (non ancora) ma per la presentazione del campionato 2027. Con l’arrivo di Liberty Media, la MotoGP sta entrando in una nuova fase: non più soltanto un campionato motociclistico, ma un prodotto pensato sempre di più c x.com