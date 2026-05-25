Anche oggi disagi nel trasporto pubblico per la riduzione delle corse Actv

Disagi nel trasporto pubblico questa mattina a causa della riduzione delle corse Actv. Alcuni decine di dipendenti dell’azienda sono impegnati ai seggi elettorali, portando a modifiche nel servizio di navigazione. La riduzione delle corse ha causato ritardi e congestioni, influenzando le linee di trasporto pubblico. La situazione si verifica in più giorni, con variazioni legate alle esigenze di personale impegnato in attività elettorali. La compagnia ha comunicato le modifiche ai servizi tramite i canali ufficiali.

In questi giorni alcune decine di dipendenti dell'Actv sono impegnati ai seggi elettorali, di conseguenza l'azienda del trasporto pubblico ha dovuto modificare i propri servizi di navigazione. Le variazioni, con il dettaglio degli orari, erano state annunciate in anticipo. I disagi per l'utenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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