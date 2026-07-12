Un'azienda che aveva ricevuto circa 147.000 euro di contributo pubblico per gli oliveti ha trasferito il ramo d’azienda a un’altra società. La Regione Marche ha revocato il contributo e ora richiede la restituzione dell’intera somma. La revoca è stata decisa dopo il trasferimento del ramo d’azienda, considerato in contrasto con le condizioni di assegnazione del finanziamento. La società coinvolta deve restituire i fondi alla Regione.

Incassa un contributo pubblico da quasi 147mila euro per gli oliveti, poi trasferisce il ramo d’azienda a una società: contributo revocato, ora deve restituire tutto alla Regione Marche. Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di Terre d’Eccezione, azienda agricola con sede a Jesi, confermando la revoca di quanto ottenuto per un progetto di realizzazione di oliveti tra Treia e Cingoli. Il finanziamento era stato concesso nell’ambito di un bando regionale per gli investimenti nelle aziende agricole. La domanda era stata ammessa, le modifiche al progetto approvate e la Regione aveva autorizzato prima un acconto e poi il saldo. Sembrava tutto concluso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasferisce ramo d’azienda: "Restituisca il contributo"

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