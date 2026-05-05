La società italiana Sementi, controllata dal gruppo BF, ha completato l'acquisto di un ramo d’azienda da Syngenta. Federico Vecchioni ha commentato che l’operazione rappresenta un passaggio di rilevanza strategica nel percorso di crescita industriale. La società intende accelerare i propri programmi di espansione, rafforzando così la propria presenza nel settore.

Società Italiana Sementi, controllata dal gruppo BF, accelera i programmi di espansione. Rileva da Syngenta le attività di produzione e lavorazione dei semi di mais nello storico stabilimento di Casalmorano, nel Cremonese. L’impianto, attivo dal 1961, è specializzato nella produzione di ibridi di mais. Può coinvolgere oltre 1.500 ettari destinati alla moltiplicazione del seme, elemento che ne consolida il valore strategico lungo la filiera. Per il gruppo BF l’acquisizione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di crescita. L’obiettivo è rafforzare il ruolo nel settore sementiero, con un focus sull’area mediterranea, integrando innovazione genetica, qualità produttiva e sostenibilità.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sis (BF) acquista un ramo d’azienda di Syngenta

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