Piano di Electrolux è inaccettabile | l' azienda restituisca i soldi degli italiani

Un piano industriale di Electrolux prevede la perdita di 1700 posti di lavoro in Italia, suscitando forti reazioni. Secondo le critiche, si tratta di una decisione inaccettabile, e si chiede che l’azienda restituisca i fondi ricevuti nel paese. La questione riguarda anche il rapporto tra l’impresa e le risorse pubbliche utilizzate nel nostro territorio. La discussione si concentra sulla necessità di affrontare questi aspetti con chiarezza e trasparenza.

Il piano industriale di Electrolux che prevede 1700 esuberi in Italia, “è inaccettabile. È arrivata l'ora di discutere con queste aziende dei soldi che hanno preso in Italia. Nel corso degli ultimi 10 anni tutti i governi, nessuno escluso, hanno dato e contribuito all'acquisto di mobili e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Crisi e chiusure in Electrolux. Urso: piano inaccettabiledi Ottavia Firmani "Come mantengo mia figlia? Come faccio con le spese e l’affitto?", si dispera una donna che da 33 anni lavora nello stabilimento...

Electrolux, Spera (UGL Metalmeccanici): “Piano industriale inaccettabile, a rischio il 40% di esuberi”CERRETO D'ESI - “Il piano di ristrutturazione annunciato da Electrolux è assolutamente inaccettabile.

Temi più discussi: Electrolux annuncia 1.700 esuberi e chiusura stabilimento Cerreto D’Esi: sindacati in stato di agitazione; Il piano choc di Electrolux: 1.700 esuberi in Italia; Electrolux: Mimit, massima attenzione per tutela occupazione e continuità produttiva; Electrolux dimezza produzione: annunciati 1.700 esuberi.

A Porcia il presidio dei lavoratori Electrolux, 'è una carneficina'. Protesta davanti allo stabilimento dopo la presentazione del piano industriale #ANSA x.com

Da dove viene la crisi di ElectroluxLa multinazionale di elettrodomestici ha annunciato che ridurrà di molto il personale in Italia, a causa di difficoltà non solo italiane ... ilpost.it

Forlì, il ministro Urso: Electrolux, il piano di 1.700 esuberi è inaccettabileIl piano di 1.700 esuberi prospettato da Electrolux è inaccettabile. In vista del tavolo del 25 maggio a Palazzo Piacentini con azienda, sindacati ... corriereromagna.it