Borgo Panigale e Bologna, con la serata «Rosso Panigale - Notte in Borgo», celebrano il ritorno di via Marco Emilio Lepido alla piena vivibilità dopo la conclusione dei lavori più impattanti del tram. «Per me è soprattutto il momento per dire una cosa semplice, a nome mio e della città: grazie e scusate per la sofferenza di questi anni», è il messaggio del sindaco Matteo Lepore che da via Marco Emilio Lepido annuncia: «Con questo intervento andiamo a finire la linea rossa del tram: il 100% dei binari sono posati. Alla fine di questo mese avremo posato anche il 100% dei binari della linea verde che arriva a Corticella». «Cominciamo a vedere... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Tram Bologna, la festa di strada in via Marco Emilio Lepido per i lavori ultimati. Lepore: «Il 100% dei binari della Linea Rossa è posato, entro luglio lo stesso per la Verde»

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Bologna Celebra la Rinascita di Via San Felice: Nuovo Splendore tra Storia e Innovazione

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