Tram a Borgo Panigale | completata la posa dei binari della linea rossa

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori sulla linea rossa del tram a Borgo Panigale sono terminati, con il posizionamento dei binari ormai concluso. La modifica del traffico in Via Emilia prevede una convivenza tra veicoli e tram, mentre alcuni parcheggi gratuiti per i residenti sono stati individuati nelle vicinanze. Le nuove aree di sosta saranno accessibili a breve, secondo le indicazioni fornite dalle autorità locali.

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?? Punti chiave Come cambierà il traffico in Via Emilia con la convivenza tram-auto? Dove si troveranno i nuovi parcheggi gratuiti per i residenti? Quali strade diventeranno a senso unico per gestire i nuovi flussi? Come influirà il nuovo parco urbano sulla viabilità di Borgo Panigale??? In Breve Nuovo parco tra via Persicetana e Villaggio Ina con centinaia di nuovi alberi. 86 posti auto e 6 moto in via Savonarola; 334 stalli gratuiti al cimitero. Nuova rotonda all'incrocio tra via Marco Emi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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