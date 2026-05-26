Tram a Borgo Panigale | completata la posa dei binari della linea rossa

Notizia in breve

I lavori sulla linea rossa del tram a Borgo Panigale sono terminati, con il posizionamento dei binari ormai concluso. La modifica del traffico in Via Emilia prevede una convivenza tra veicoli e tram, mentre alcuni parcheggi gratuiti per i residenti sono stati individuati nelle vicinanze. Le nuove aree di sosta saranno accessibili a breve, secondo le indicazioni fornite dalle autorità locali.