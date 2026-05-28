A Bologna sono in corso gli ultimi lavori nella zona della Bolognina per completare la linea rossa del tram. Le strade sono state chiuse per consentire i cantieri, che riguardano le infrastrutture e le aree di passaggio. Attualmente, il tram sta effettuando test senza passeggeri a bordo. La fase di sperimentazione è in corso, mentre non sono ancora previste corse commerciali. La conclusione dei lavori potrebbe portare all’attivazione ufficiale della linea.

Bologna, 28 maggio 2026 – Il tram di Bologna avanza spedito verso una nuova fase: quella delle carrozze (finalmente) in movimento, anche se soltanto in fase di test, il che significa senza passeggeri a bordo. Il che dovrebbe avvenire da luglio. Dopo anni di sofferenze, i cantieri per la posa dei binari – che in molti casi hanno comportato anche il rifacimento stradale e dei sottoservizi – vanno verso il completamento. Secondo i paletti del Pnrr, il 90% dei cantieri deve essere completato entro 30 giugno. E sono già spuntate molte delle nuove fermate. Tram in Bolognina: strade chiuse e svolte obbligate. E’ già così in zona Borgo Panigale e anche in Bolognina, dove sono in corso le ultime attività del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, ultimi cantieri in Bolognina per la linea rossa: le strade chiuse

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