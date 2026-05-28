Tram a Bologna ultimi cantieri in Bolognina per la linea rossa | le strade chiuse

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bologna sono in corso gli ultimi lavori nella zona della Bolognina per completare la linea rossa del tram. Le strade sono state chiuse per consentire i cantieri, che riguardano le infrastrutture e le aree di passaggio. Attualmente, il tram sta effettuando test senza passeggeri a bordo. La fase di sperimentazione è in corso, mentre non sono ancora previste corse commerciali. La conclusione dei lavori potrebbe portare all’attivazione ufficiale della linea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 28 maggio 2026 – Il tram di Bologna avanza spedito verso una nuova fase: quella delle carrozze (finalmente) in movimento, anche se soltanto in fase di test, il che significa senza passeggeri a bordo. Il che dovrebbe avvenire da luglio. Dopo anni di sofferenze, i cantieri per la posa dei binari – che in molti casi hanno comportato anche il rifacimento stradale e dei sottoservizi – vanno verso il completamento. Secondo i paletti del Pnrr, il 90% dei cantieri deve essere completato entro 30 giugno. E sono già spuntate molte delle nuove fermate. Tram in Bolognina: strade chiuse e svolte obbligate. E’ già così in zona Borgo Panigale e anche in Bolognina, dove sono in corso le ultime attività del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tram a bologna ultimi cantieri in bolognina per la linea rossa le strade chiuse
© Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, ultimi cantieri in Bolognina per la linea rossa: le strade chiuse
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

News - Bologna corre sul tram. Cantieri di notte per non perdere i fondi PNRR 7/3/2026

Video News - Bologna corre sul tram. Cantieri di notte per non perdere i fondi PNRR 7/3/2026

Notizie e thread social correlati

Cantieri per il tram e le strade chiuse, ecco la mappa dei lavori da lunedì 25 maggio 2026Da lunedì 25 maggio 2026, sono iniziati o proseguiti i lavori nei cantieri per il tram e le strade della città.

Le modifiche alla viabilità in Bolognina per i cantieri del tramI lavori del tram in Bolognina stanno per terminare e i cantieri saranno rimossi dalle strade.

Temi più discussi: Tram, primo mezzo a luglio: In estate via ai collaudi. Ma i cantieri rimarranno; Deposito Borgo Panigale, il grande hub del Tram di Bologna; In un anno Bologna ha dimezzato le vittime della strada, a fronte di un aumento medio dei tempi di percorrenza di appena 50 secondi su tragitti di 16 minuti. È il dato che ha trasformato la Città 30 in un caso nazionale e che ora alimenta il dibattito anche a G; Bus 18 fino al Trebbo, il Pd rilancia: Collegamenti con Castel Maggiore, tram e Sfm.

tram a bologna ultimiTram a Bologna, ultimi cantieri in Bolognina per la linea rossa: le strade chiuseModifiche della viabilità in piazza dell’Unità e in via Matteotti, in via del fine lavori previsto entro l’estate. Dove sono i lavori per la posa delle rotaie ... ilrestodelcarlino.it

Tram a Bologna, ecco tutti i cantieri e le tempistiche. La nostra guidaBologna, 12 maggio 2025 – I cantieri del tram evolvono in fretta e ogni giorno i bolognesi si trovano alle prese con modifiche alla viabilità, deviazioni, cartelli, operai al lavoro, chiusure. La ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web