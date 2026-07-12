Tragedia nel fiume Oglio | 28enne trascinato dalla corrente ritrovato senza vita a Palosco

Un giovane di 28 anni è stato trovato senza vita nel fiume Oglio a Palosco, dopo essere stato trascinato dalla corrente a Pontoglio. L’incidente è avvenuto sabato 11 luglio, intorno alle 19, nel tratto denominato “Spiaggia dei poveri”, noto per altri incidenti mortali. L’uomo, di origini senegalesi e residente in zona, aveva deciso di immergersi nell’acqua per fronteggiare il caldo, ma non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’acqua come un rimedio per affrontare la calura di questi giorni si è rivelata fatale per un operaio di 28 anni a Pontoglio. Sono quasi le 19 di sabato 11 luglio quando il giovane, di origini senegalesi e residente a Pontoglio, era alla cosiddetta “Spiaggia dei poveri”, un tratto del fiume già noto per precedenti incidenti mortali. Si stava bagnando nel fiume Oglio in compagnia di alcuni familiari quando avrebbe raggiunto un punto particolarmente profondo, probabilmente una buca, perdendo l’appoggio e venendo trascinato dalla corrente. I familiari hanno immediatamente chiamato il Numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, che hanno avviato le ricerche lungo il corso del fiume. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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