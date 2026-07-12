Due piloti sono morti dopo una caduta durante la gara del campionato motociclistico Alpe Adria sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. L’incidente è avvenuto ieri durante la categoria Stk1000Sbk. I piloti hanno riportato ferite gravi e sono deceduti successivamente in ospedale. La gara è stata interrotta e al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Brno, 12 luglio 2026 – Tragedia durante il Campionato motociclistico Alpe Adria: due piloti sono morti a seguito delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta avvenuta ieri sul circuito di Brno in Repubblica Ceca, durante la gara della categoria Stk1000Sbk. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43, noto anche per la sua attività di vlogger nella comunità degli appassionati di motociclismo. L'incidente è avvenuto subito dopo la partenza: Steinmayr è stato costretto a fermarsi sulla pista per un problema tecnico, ma è stato centrato da Rus-Sinner. Inutili i soccorsi: l'austriaco è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia a Brno: morti due piloti durante gara del campionato motociclistico Alpe Adria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGEDIA NEL MOTOCICLISMO: MORTI DUE PILOTI DURANTE LA PARTENZA DEL GP DI BRNO

Notizie e thread social correlati

Morti due motociclisti durante la gara Alpe Adria a Brno in Repubblica CecaDue motociclisti sono deceduti dopo un incidente durante il Campionato Alpe Adria al circuito di Brno.

Due piloti morti a Brno durante la gara di un campionato europeoDue piloti sono deceduti dopo un incidente durante una gara di un campionato europeo di motociclismo al circuito di Brno.

Temi più discussi: Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale: qualificate, eliminate, calendario e possibili incroci; Quanto guadagna Jannik Sinner? Il patrimonio netto del miglior tennista italiano; Le squadre materasso: le peggiori Nazionali viste a un Mondiale.

Tragedia a Brno: morti 2 piloti in una gara del campionato Alpe Adria #SkyMotori #AlpeAdria #Rus #Steinmayr x.com

Tragedia a Brno: morti due piloti durante gara del campionato motociclistico Alpe AdriaLe vittime sono l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43. Il primo, costretto a fermarsi per un problema tecnico, è stato centrato dal secondo ... quotidiano.net

Tragedia a Brno: morti 2 piloti in una gara del campionato Alpe AdriaL'austriaco Philipp Steinmayr (32 anni) e il romeno Adrian Rus (43 anni) sono morti in seguito a un terribile incidente avvenuto al via della gara di Stk1000/Sbk dell'Alpe Adria Championship di sabato ... sport.sky.it