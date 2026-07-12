Tragedia a Brno | morti due piloti durante gara del campionato motociclistico Alpe Adria
Due piloti sono morti dopo una caduta durante la gara del campionato motociclistico Alpe Adria sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. L’incidente è avvenuto ieri durante la categoria Stk1000Sbk. I piloti hanno riportato ferite gravi e sono deceduti successivamente in ospedale. La gara è stata interrotta e al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.
Brno, 12 luglio 2026 – Tragedia durante il Campionato motociclistico Alpe Adria: due piloti sono morti a seguito delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta avvenuta ieri sul circuito di Brno in Repubblica Ceca, durante la gara della categoria Stk1000Sbk. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43, noto anche per la sua attività di vlogger nella comunità degli appassionati di motociclismo. L'incidente è avvenuto subito dopo la partenza: Steinmayr è stato costretto a fermarsi sulla pista per un problema tecnico, ma è stato centrato da Rus-Sinner. Inutili i soccorsi: l'austriaco è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
TRAGEDIA NEL MOTOCICLISMO: MORTI DUE PILOTI DURANTE LA PARTENZA DEL GP DI BRNO
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