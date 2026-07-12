Due piloti sono deceduti dopo un incidente durante una gara di un campionato europeo di motociclismo al circuito di Brno. L'incidente è avvenuto sabato 11 luglio e ha coinvolto un austriaco di 32 anni e un romeno di 43. Entrambi hanno riportato ferite gravi dopo una caduta e sono deceduti successivamente. La gara si svolgeva nel contesto del Campionato motociclistico Alpe Adria.

Due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il romeno Adrian Rus-Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta sabato 11 luglio al circuito di Brno in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. Steinmayr, fermatosi sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000Sbk, è stato centrato da Rus. L'austriaco è deceduto sul posto, il romeno in ospedale. Adrian Rus-Sinner era anche un noto vlogger nella comunità degli appassionati di motociclismo. A seguito dell'incidente gli organizzatori hanno deciso di cancellare l'intero programma rimanente del weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due piloti morti a Brno durante la gara di un campionato europeo

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TRAGEDIA NEL MOTOCICLISMO: MORTI DUE PILOTI DURANTE LA PARTENZA DEL GP DI BRNO

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