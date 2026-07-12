Un turista di 78 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Nettuno. La moglie ha scoperto il corpo senza vita al suo risveglio, dopo che l’uomo aveva accusato un malore in camera. Gli investigatori stanno verificando le cause della caduta. La vicenda ha sconvolto la tranquilla vacanza sul litorale romano. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Prima un malore accusato in camera, poi una scoperta drammatica che ha sconvolto una tranquilla vacanza sul litorale romano. È ancora al vaglio degli investigatori quanto accaduto in un hotel di Nettuno, dove un turista di 78 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone della struttura. Le indagini sono in corso e sarà l’autopsia a contribuire a chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Turista morto in hotel a Nettuno: la tragedia durante la vacanza. Una vacanza si è trasformata in tragedia a Nettuno, in provincia di Roma, dove un turista di 78 anni, residente nella Capitale, è morto dopo essere caduto dal balcone dell’albergo in cui soggiornava insieme alla moglie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia in hotel, cade dal balcone e muore: scoperta terrificante della moglie

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Turista 78enne cade dal balcone dell'hotel a Nettuno e muore. La moglie è sotto shock

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