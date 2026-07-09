Donna di 60 anni cade dal balcone e muore | la tragedia

Una donna di 60 anni è morta dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione. L’incidente si è verificato questa mattina, in un appartamento situato al secondo piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause della caduta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci sarebbe un gergo volontario alla base della tragedia ha scosso la comunità di Solofra nella giornata di oggi. Una donna di 60 anni è deceduta dopo una caduta dalla propria abitazione. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare i primi soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento, per la donna non è stato possibile fare nulla. Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso dai primi riscontri, l’episodio sarebbe riconducibile a un gesto volontario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ULTIM'ORA BIMBO DI 7 ANNI CADE DAL 6° PIANO E MUORE: TRAGEDIA A BARI

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