Tragedia di Andria-Corato | dieci anni di memoria e sicurezza
Dieci anni dopo la tragedia di Andria-Corato, sono stati ricordati i ventitré morti di quell’incidente. La commemorazione ha portato alla ribalta l’esigenza di intervenire sulla sicurezza delle infrastrutture coinvolte. Nessuna modifica o miglioramento è stato ancora realizzato, secondo quanto riferito. Le autorità e le associazioni chiedono interventi immediati per prevenire future tragedie. La data è stata celebrata con cerimonie ufficiali e momenti di raccoglimento.
A dieci anni dalla tragedia di Andria-Corato, il ricordo delle ventitré vittime si trasforma in un appello urgente per la sicurezza delle infrastrutture. Le istituzioni e la scuola si uniscono per promuovere una memoria preventiva che possa evitare future catastrofi collettive.Dieci anni dalla tragedia di Andria-Corato: rilanciato il diritto alla "memoria preventiva" per una cultura della sicurezzaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani partecipa con profondo rispetto al ricordo delle ventitré vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato e si unisce alle loro famiglie, ai feriti e alle comunità che, a dieci anni di distanza, continuano a portare il peso di una tragedia che ha inciso nella coscienza civile del Paese. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Dieci anni fa la strage dei treni in Puglia, la commemorazione con Mattarella
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Andria-Corato: dieci anni fa il disastro ferroviario, 23 morti. Mattarella oggi alla commemorazione Lo scontro fra due treni sul binario unicoIl 12 luglio 2016, un treno partito da Andria verso Corato e un altro da Corato verso Andria si sono scontrati su un binario unico.
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Temi più discussi: Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia; Strage ferroviaria Andria-Corato, la figlia di una delle vittime diserta il decennale: Stanchi di essere presi in giro; Dieci anni dalla strage dei treni sulla Andria-Corato: il presidente Mattarella in Puglia per ricordare le 23 vittime; Decennale tragedia ferroviaria Andria-Corato, il messaggio della sindaca Bruno.
Ci sono ferite che il tempo non può cancellare. A dieci anni dal disastro ferroviario di Andria-Corato, il nostro pensiero va alle 23 vittime, ai loro familiari, agli oltre 50 feriti e a tutti coloro che portano ancora il peso di quella tragedia. Ricordare significa custodire x.com
Ventitré vittime della tragedia che segnò la Puglia e l’intero Paese. Tra i familiari che accolgono il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel giorno del ricordo della strage dei treni tra Andria e Corato c'è anche Nicola Summo. Suo figlio Antonio aveva 15 anni, la facebook
Strage treni Andria-Corato, Mattarella al decennale: 23 rintocchi e l’abbraccio ai familiari delle vittimeIl capo dello Stato rende omaggio alle 23 vittime. Decaro: una ferita che non si rimarginerà mai per la Puglia. affaritaliani.it
Il Capo dello Stato ad Andria per il decennale della tragedia sui binari del 2016L'evento commemorativo si svolgerà nel luogo esatto della tragedia, dove dieci anni fa si verificò lo scontro frontale tra due convogli sulla linea a binario unico della Ferrotramviaria. Quell'impatto ... it.blastingnews.com