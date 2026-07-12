Tragedia di Andria-Corato | dieci anni di memoria e sicurezza

Notizia in breve

Dieci anni dopo la tragedia di Andria-Corato, sono stati ricordati i ventitré morti di quell’incidente. La commemorazione ha portato alla ribalta l’esigenza di intervenire sulla sicurezza delle infrastrutture coinvolte. Nessuna modifica o miglioramento è stato ancora realizzato, secondo quanto riferito. Le autorità e le associazioni chiedono interventi immediati per prevenire future tragedie. La data è stata celebrata con cerimonie ufficiali e momenti di raccoglimento.