Tragedia di Andria-Corato | dieci anni di memoria e sicurezza

Da scuolalink.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dieci anni dopo la tragedia di Andria-Corato, sono stati ricordati i ventitré morti di quell’incidente. La commemorazione ha portato alla ribalta l’esigenza di intervenire sulla sicurezza delle infrastrutture coinvolte. Nessuna modifica o miglioramento è stato ancora realizzato, secondo quanto riferito. Le autorità e le associazioni chiedono interventi immediati per prevenire future tragedie. La data è stata celebrata con cerimonie ufficiali e momenti di raccoglimento.

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A dieci anni dalla tragedia di Andria-Corato, il ricordo delle ventitré vittime si trasforma in un appello urgente per la sicurezza delle infrastrutture. Le istituzioni e la scuola si uniscono per promuovere una memoria preventiva che possa evitare future catastrofi collettive.Dieci anni dalla tragedia di Andria-Corato: rilanciato il diritto alla "memoria preventiva" per una cultura della sicurezzaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani partecipa con profondo rispetto al ricordo delle ventitré vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato e si unisce alle loro famiglie, ai feriti e alle comunità che, a dieci anni di distanza, continuano a portare il peso di una tragedia che ha inciso nella coscienza civile del Paese. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Dieci anni fa la strage dei treni in Puglia, la commemorazione con Mattarella

Video Dieci anni fa la strage dei treni in Puglia, la commemorazione con Mattarella

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Temi più discussi: Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia; Strage ferroviaria Andria-Corato, la figlia di una delle vittime diserta il decennale: Stanchi di essere presi in giro; Dieci anni dalla strage dei treni sulla Andria-Corato: il presidente Mattarella in Puglia per ricordare le 23 vittime; Decennale tragedia ferroviaria Andria-Corato, il messaggio della sindaca Bruno.

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