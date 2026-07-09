Un memoriale che ripercorre dieci anni di attività istituzionale, iniziative pubbliche e impegno civile nato dalla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016. In occasione del decennale del disastro tra Andria e Corato, Anna Aloysi, presidente dell'associazione Anna Aloysi – Incidente Ferroviario Andria-Corato 12 luglio 2016, ha annunciato la realizzazione del Dossier Istituzionale – Memoriale 2016-2026, che auspica di consegnare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso ad Andria per le commemorazioni ufficiali.«Ho trasformato il dolore in una missione. Questo dossier racconta dieci anni della mia vita e lo affido al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella», dichiara Aloysi, sorella di Maria, una delle ventitré vittime del disastro. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Decennale della strage Andria-Corato, realizzato il dossier per Mattarella e un tatuaggio dedicato alla memoria delle vittime

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