Andria-Corato | dieci anni fa il disastro ferroviario 23 morti Mattarella oggi alla commemorazione Lo scontro fra due treni sul binario unico

Notizia in breve

Il 12 luglio 2016, un treno partito da Andria verso Corato e un altro da Corato verso Andria si sono scontrati su un binario unico. L’incidente ha causato la morte di 23 persone. Questa tragedia ferroviaria si è verificata in una mattina di dieci anni fa, quando i due convogli si sono trovati sullo stesso binario, nonostante fosse previsto un sistema di tracciamento diverso. Oggi, una cerimonia ricorda le vittime.