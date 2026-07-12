Andria-Corato | dieci anni fa il disastro ferroviario 23 morti Mattarella oggi alla commemorazione Lo scontro fra due treni sul binario unico
Il 12 luglio 2016, un treno partito da Andria verso Corato e un altro da Corato verso Andria si sono scontrati su un binario unico. L’incidente ha causato la morte di 23 persone. Questa tragedia ferroviaria si è verificata in una mattina di dieci anni fa, quando i due convogli si sono trovati sullo stesso binario, nonostante fosse previsto un sistema di tracciamento diverso. Oggi, una cerimonia ricorda le vittime.
La mattina del 12 luglio 2016 un treno della Ferrotramviaria partì dalla stazione di Andria verso Corato. Un altro partì da Corato verso Andria. Non doveva succedere, il binario era unico. I due treni si scontrarono frontalmente e fu un disastro. Morirono 23 persone, 51 rimasero ferite. Un processo si è svolto per l’accertamento delle responsabilità, quale convoglio partì senza poterlo fare e perché, in quale delle due stazioni partì il comando sbagliato. Oggi ad Andria vengono commemorate le vittime. Cerimonia in mattinata con la lettura dei 23 nomi. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo Andria-Corato: dieci anni fa il disastro ferroviario, 23 morti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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A dieci anni dal tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Andria per partecipare alla cerimonia commemorativa, in programma domenica 12 luglio alle ore 10.30 La prese facebook
Dieci anni dalla tragedia ferroviaria di Andria-Corato, il 12 luglio la commemorazione con Mattarella x.com
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