Due piloti sono morti in un incidente durante una gara di motociclismo al circuito di Brno, in Repubblica Ceca. L’incidente è avvenuto sabato nel corso del Campionato motociclistico Alpe Adria. Tra le vittime ci sono un pilota di 32 anni e uno di 43. Entrambi sono caduti durante la corsa e hanno perso la vita a seguito dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia a Brno, in Repubblica Ceca. Due piloti, l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus – Sinner di 43, sono morti dopo la caduta avvenuta sabato nel circuito in Repubblica Ceca durante il Campionato motociclistico Alpe Adria. Mentre l’élite mondiale della MotoGP e WorldSBK erano impegnate rispettivamente al Sachsenring e al Donington Park, a Brno si è verificato un grave incidente. Steinmayr, fermatosi sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000Sbk, è stato centrato da Rus. L’austriaco è deceduto sul posto, il rumeno in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Dopo l’incidente gli organizzatori hanno deciso di cancellare l’intero programma rimanente del weekend. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia al Brno, morti due piloti: Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Il grave incidente in moto durante la gara

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TRAGEDIA NEL MOTOCICLISMO: MORTI DUE PILOTI DURANTE LA PARTENZA DEL GP DI BRNO

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