Due piloti sono deceduti in un incidente durante una gara di Superstock 1000 Superbike al circuito di Brno, in Repubblica Ceca, sabato. L'incidente si è verificato durante la competizione dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

Tragedia sul circuito di Brno, nella Repubblica Ceca, dove due piloti sono morti in seguito a un grave incidente avvenuto sabato durante la gara della categoria Superstock 1000Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, e il romeno Adrian Rus, 43 anni. L'incidente si è verificato poco dopo la partenza della gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, Steinmayr è deceduto sul circuito a causa delle gravi ferite riportate, mentre Rus è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è morto poco dopo. La FIM Europe ha confermato la tragedia con una nota ufficiale, esprimendo il proprio cordoglio alle famiglie, agli amici, ai team e a tutti coloro che erano vicini ai due piloti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Moto, incidente in gara a Brno: morti due piloti

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