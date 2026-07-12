Un incidente sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato, nella notte, ha causato la morte di un ragazzo di 21 anni. Tre auto sono state coinvolte nello scontro. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma il giovane ha perso la vita. Nessuna informazione è stata fornita sulla dinamica dell’incidente o su eventuali feriti tra gli altri coinvolti. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause del sinistro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto è avvenuto nella notte sulla strada verso Corato. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato. Lo schianto ha coinvolto tre automobili e ha provocato anche il ferimento di due persone, una delle quali in condizioni gravi. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato 11 luglio e domenica 12 luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, la dinamica sarebbe iniziata con un tamponamento tra due vetture. Dopo il tamponamento l’auto finisce sulla corsia opposta. Stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava il giovane deceduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia ad Andria, incidente sulla tangenziale: 21enne muore dopo lo scontro tra tre auto

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Andria: incidente mortale sulla Tangenziale, deceduto un giovane di 21 anni

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