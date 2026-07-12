Un giovane di 21 anni ha perso la vita in uno scontro tra tre auto sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone.

Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore, sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. Dei due feriti la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale mentre le condizione dell'altro non sarebbero gravi. Tre le auto coinvolte: si tratta di una Citroen C3 che avrebbe tamponato una piccola utilitaria, sulla quale c'era la vittima, che dopo l'impatto avrebbe invaso la corsia finendo contro una 500 su cui viaggiava la 30enne rimasta ferita. Le auto sono state sequestrate. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Andria, scontro tra tre auto: morto un 21enne. Ci sono altri due feriti

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